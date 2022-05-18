Канада заборонила в’їзд тисячі підсанкційних росіян, включно з Путіним і Лавровим

Канада у рамках санкцій, запроваджених проти РФ за розв’язану війну, заборонила в’їзд тисячі громадян Російської Федерації, включно з президентом Владіміром Путіним.

Про це оголосив міністр внутрішньої безпеки Марко Мендічіно 17 травня, пише "Європейська правда".

"Ми щойно оголосили, що забороняємо в’їзд до Канади близько тисячі росіян, включно з Путіним та його поплічниками. Усі ці особи вже перебувають під санкціями Канади за їхню роль у вторгненні і тепер вони будуть нев’їзними. Ми забезпечимо, щоб Канада не була "безпечною гаванню" для відповідальних за протиправне, аморальне та реваншистське вторгнення в Україну", - заявив Мендічіно.

В урядовому комюніке деталізують, що міністр внесе зміни до закону про імміграцію та притулок, щоб заборонити в’їзд підсанкційним росіянам за Special Economic Measures Act (SEMA). Ці зміни дозволять канадській службі прикордонних спослуг відмовляти у в’їзді та видворяти з країни даних осіб, а міграційній службі - відмовляти їм в отриманні візи.

"Набравши чинності, ці поправки будуть застосовуватися до усіх іноземних громадян, які потрапили під санкції Канади, та супроводжуючих членів родини", - зазначають у тексті.

У канадському санкційному списку - близько тисячі причетних до вторгнення громадян РФ, Білорусі та України. Серед іншого, це особисто Путін, глава МЗС Сєргєй Лавров, міністр оборони Сєргєй Шойгу.

Нагадаємо, Канада запровадила персональні санкції проти Путіна та Лукашенка у перші дні після початку повномасштабної війни. З середини квітня у санкційному списку опинилися дві дорослі дочки Путіна, низка російських олігархів і члени їхніх родин.