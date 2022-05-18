Канада запретила въезд тысячи подсанкционных россиян, включая Путина и Лаврова

Канада в рамках санкций, введенных против РФ за развязанную войну, запретила въезд тысячи граждан Российской Федерации, включая президента Владимира Путина.

Об этом объявил министр внутренней безопасности Марко Мендичино 17 мая, пишет "Европейская правда".

"Мы только что объявили, что запрещаем въезд в Канаду около тысячи россиян, включая Путина и его сообщников. Все эти лица уже находятся под санкциями Канады за их роль во вторжении и теперь они будут невъездными. Мы обеспечим, чтобы Канада не была "безопасной гаванью" для ответственных за противоправное, безнравственное и реваншистское вторжение в Украину", - заявил Мендичино.

В правительственном коммюнике детализируют, что министр внесет изменения в закон об иммиграции и убежище, чтобы запретить въезд россиянам, попавшим под санкции по Special Economic Measures Act (SEMA). Эти изменения позволят канадской службе пограничных услуг отказывать во въезде и выдворять из страны данных лиц, а миграционной службе – отказывать им в получении визы.

"Вступив в силу, эти поправки будут применяться ко всем иностранным гражданам, попавшим под санкции Канады, и сопровождающим членам семьи", - отмечают в тексте.

В канадском санкционном списке – около тысячи причастных к вторжению граждан РФ, Беларуси и Украины, в том числе лично Путин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу.

Канада ввела персональные санкции против Путина и Лукашенко в первые дни после начала полномасштабной войны. С середины апреля в санкционном списке оказались две взрослые дочери Путина, ряд российских олигархов и члены их семей.