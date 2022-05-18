Глава МВС Німеччини закликала вигнати Шредера з лав правлячих соціал-демократів

Федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фазер висловилася за виключення колишнього канцлера Герхарда Шредера з лав правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Відповідаючи на запитання, чи зможе Шредер залишитися в партії, незважаючи на його тісні контакти з президентом Росії Владіміром Путіним, Фазер на заході, організованому щотижневою газетою Die Zeit, заявила: "Треба його виключити".

Шредера вже давно критикують за його зв'язки з Росією. На тлі російської загарбницької війни проти України в СДПН проти нього також проводится внутрішнє партійне розслідування.

Однак поки що жодних вимог від керівництва партії щодо виключення з партії не було.

Проте фракції коаліції в бюджетному комітеті хочуть подати заявку на скорочення суми, яка виділяється на утримання колишнього канцлера.

Нагадаємо, Шредер піддався жорсткій критиці у Німеччині та за кордоном за відмову розірвати свої тісні зв’язки з Москвою після вторгнення Путіна в Україну. Кілька співробітників його офісу звільнилися після того, як він наполягав на збереженні своїх керівних посад у пов’язаних з Кремлем енергетичних гігантах "Роснєфть" та "Газпром".

Зокрема, співголова правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль вважає президента РФ Владіміра Путіна воєнним злочинцем та заявив про розрив дружніх відносин з ексканцлером Шредером.

Разом з тим Шредер, близький до президента РФ, зустрічався з Путіним у спробі зупинити війну в Україні - за даними ЗМІ, про посередництво Шредера просила українська сторона.