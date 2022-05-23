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Британія рекомендує 21-денний карантин для близьких контактів хворих на мавпячу віспу

Понеділок, 23 травня 2022, 10:55

Британські органи охорони здоров’я рекомендують 21-денний карантин для близьких контактів людей, які захворіли на мавпячу віспу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Протокол безпеки від профільного британського агентства стосується осіб, які безпосередньо контактували з хворими чи проживають з ними в одному помешканні. Таких людей просять повідомити про свої контакти, останні поїздки, та уникати контактів, особливо з людьми зі слабкою імунною системою, вагітними та з малими дітьми. 

Наразі у Британії відомо про 20 випадків мавпячої віспи. Це рідкісне вірусне захворювання, яке спершу виявили у мавп, зустрічалось в основному у віддалених районах Центральної і Західної Африки. Вважається, що мавпяча віспа не може легко передаватися між людьми і передається тільки через тісний фізичний контакт. Симптоми можуть включати гарячку, біль у м’язах та специфічний висип. Захворювання зазвичай протікає легко і більшість хворих одужують за 2-4 тижні. 

Вважається, що ризик заразитися мали люди, які мали тілесний контакт або проживають в одному домогосподарстві з інфікованим, або змінювали постільну білизну хворого без засобів індивідуального захисту. 

Як пише The Guardian, наразі відомо про 180 випадків у щонайменш 14 країнах, більшість з них - в Іспанії та Португалії. Генетичний аналіз трьох зразків показує, що цей вірус дуже схожий на той, який поширювався в Нігерії у 2018-19 роках. 

У Британії раніше були поодинокі випадки зараження - сім за 2018-2021 роки, усі були пов’язані з поїздками до Нігерії. Більшість з останніх випадків не мають безпосереднього зв’язку з поїздками у ті райони Африки, де вірус є ендемічним. 

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Велика Британія

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