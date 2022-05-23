Британия рекомендует 21-дневный карантин для близких контактов больных обезьяньей оспой

Британские органы здравоохранения рекомендуют 21-дневный карантин для близких контактов людей, заболевших обезьяньей оспой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Протокол безопасности от профильного британского агентства касается лиц, непосредственно контактировавших с больными или проживающих с ними в одном помещении. Таких людей просят сообщать о своих контактах, последних поездках и избегать контактов, особенно с людьми со слабой иммунной системой, беременными и маленькими детьми.

В Британии известно о 20 случаях обезьяньей оспы. Это редкое вирусное заболевание, которое обнаружили у обезьян, встречалось в основном в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Считается, что обезьянья оспа не может легко передаваться между людьми и передается только через тесный физический контакт. Симптомы могут включать лихорадку, боли в мышцах и специфическую сыпь. Заболевание обычно протекает легко и большинство больных выздоравливают через 2-4 недели.

Считается, что риск заразиться был у людей, имевших телесный контакт, или проживающих в одном домохозяйстве с инфицированным, или менявших постельное белье больного без средств индивидуальной защиты.

Как пишет The Guardian, в настоящее время известно о 180 случаях по меньшей мере в 14 странах, большинство из них - в Испании и Португалии. Генетический анализ трех образцов показывает, что этот вирус очень похож на тот, что распространялся в Нигерии в 2018-19 годах.

В Британии раньше были единичные случаи заражения – семь за 2018-2021 годы, все были связаны с поездками в Нигерию. Большинство из последних случаев не имеют непосредственной связи с поездками в те районы Африки, где вирус эндемичен.