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Україна отримає 10 роботів-саперів від британської компанії

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Неділя, 12 червня 2022, 19:47

Британська компанія QinetiQ передасть Україні десять саперних роботів TALON для розмінування українських територій.

Як передає "Європейська правда", про це у Facebook повідомив перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошицький.

За його словами, TALON здатен не лише виявляти міни, а й знешкоджувати їх. До початку повномасштабного вторгнення Росії Україна мала понад 12 таких роботів.

Саперний робот TALON
Саперний робот TALON
Фото: Facebook Олексія Білошицького

Білошицький додав, що робот-сапер здатен узяти вантаж вагою до 45 кілограмів і тягнути до 680 кілограмів вантажу.

"У базовому варіанті довжина 86,4 см, висота 42,7 см, максимальна маса — від 52 до 71 кг. Силова установка дозволяє розвивати швидкість до 8,3 км/год і працювати без підзарядки від 2,8 до 4,5 години, а в режимі очікування до 7 діб", – зазначив він.

Як повідомлялося, у травні Сполучені Штати надали $4 млн нової підтримки для програми очищення українських територій від російських мін і нерозірваних бомб.

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