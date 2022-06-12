Украина получит 10 роботов-саперов от британской компании

Британская компания QinetiQ передаст Украине десять саперных роботов TALON для разминирования украинских территорий.

Как передает "Европейская правда", об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

По его словам, TALON способен не только обнаруживать мины, но и обезвреживать их. До начала полномасштабного вторжения России у Украины было более 12 таких роботов.

Саперный робот TALON ФОТО: FACEBOOK АЛЕКСИЯ БЕЛОШИЦКОГО

Белошицкий добавил, что робот-сапер способен взять груз весом до 45 килограммов и тянуть до 680 килограммов груза.

"В базовом варианте длина 86,4 см, высота 42,7 см, максимальная масса – от 52 до 71 кг. Силовая установка позволяет развивать скорость до 8,3 км/ч и работать без подзарядки от 2,8 до 4,5 часа, а в режиме ожидания до 7 суток", – отметил он.

Как сообщалось, в мае Соединенные Штаты предоставили $4 млн новой поддержки для программы очистки украинских территорий от российских мин и неразорванных бомб.