У Туреччині погрожують відкласти на понад рік питання вступу Швеції та Фінляндії в НАТО

Голова парламентського комітету Туреччини з міжнародних справ Акіф Чагатай Килич заявив, що Анкара готова відтермінувати розгляд заявок Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО, поки країни не виконають турецькі вимоги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"Це питання життєво важливого національного інтересу, і ми готові попередити їхнє членство аж на рік, якщо буде потрібно. Туреччина – це друга найбільша армія НАТО, яка надавала Україні дрони, що допомагають Україні оборонятися. Ми заслуговуємо на більшу повагу", – вважає Килич.

Парламентар додав, що Туреччина виконує всі зобов’язання, які випливають із її членства в Альянсі.

"Що вони (Швеція і Фінляндія) будуть робити? Вони надавали прихисток терористичним організаціям, які вбивають мій народ, зневажають мої кордони, становлять екзистенційну загрозу моїй країні. Ми лише вимагаємо, щоб не було ніяких відмінностей: терористична організація – це терористична організація", – наголосив Килич.

Він заперечив, що затримка розгляду заявок Фінляндії й Швеції на членство в НАТО пов’язане із прийдешніми парламентськими виборами в Туреччині, і додав, що переговорів зі США щодо контрактів на постачання зброї не було.

Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Швеція здійснила важливі кроки для задоволення вимог Туреччини щодо схвалення заявки країни на вступ до Альянсу.

Нагадаємо, Швеція і Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО у травні. Усі 30 країн-членів повинні дати згоду на вступ, але Туреччина загрожує накласти вето.

Водночас Фінляндія відмовилася виконувати умову Анкари для вступу в НАТО - видавати Туреччині людей, яких турецький уряд звинувачує у зв'язках із терористами.

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