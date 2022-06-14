В Турции угрожают отложить на более года вопросы вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Глава парламентского комитета Турции по международным делам Акиф Чагатай Кылыч заявил, что Анкара готова отсрочить рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, пока страны не выполнят турецкие требования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"Этот вопрос жизненно важного национального интереса, и мы готовы предупредить их членство аж на год, если потребуется. Турция – это вторая крупнейшая армия НАТО, которая придавала Украине дроны, помогающие Украине обороняться. Мы заслуживаем большего уважения", – считает Кылыч.

Парламентарий добавил, что Турция выполняет все обязательства, вытекающие из ее членства в Альянсе.

"Что они (Швеция и Финляндия) будут делать? Они предоставляли убежище террористическим организациям, которые убивают мой народ, презирают мои границы, представляют экзистенциальную угрозу моей стране. Мы только требуем, чтобы не было никаких отличий: террористическая организация – это террористическая организация", – подчеркнул Килич.

Он возразил, что задержка рассмотрения заявок Финляндии и Швеции на членство в НАТО связана с предстоящими парламентскими выборами в Турции, и добавил, что переговоров с США по контрактам на поставку оружия не было.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция предприняла важные шаги по удовлетворению требований Турции для одобрения заявки страны на вступление в Альянс.

Напомним, Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае. Все 30 стран-членов должны дать согласие на вступление, но Турция угрожает наложить вето.

В то же время Финляндия отказалась выполнять условие Анкары для вступления в НАТО - выдавать Турции людей, которых турецкое правительство обвиняет в связях с террористами.

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