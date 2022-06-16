Туреччина далі невдоволена позицією Швеції та Фінляндії у перемовинах про вступ до НАТО

В МЗС Туреччини заявили, що передані Фінляндією та Швецією аргументи у перемовинах щодо їхнього вступу до НАТО "далекі від очікувань" Анкари.

Як повідомляє турецьке Anadolu, про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на спільному брифінгу після зустрічі з главами МЗС Норвегії та Ірландії.

"Документи, передані Туреччині Швецією та Фінляндією у зв’язку з їхніми заявками на вступ до НАТО, дуже далекі від наших очікувань", - заявив Чавушоглу.

Він зазначив, що Анкара проінформувала про свої зауваження Стокгольм, Гельсінкі та керівництво НАТО.

На запитання про те, як довго Туреччина буде блокувати вступ двох країн, Чавушоглу сказав, що це залежить від їхньої готовності виконувати вимоги Анкари.

"Зараз потрібно досягнути домовленості про те, які і коли ці дві країни виправдають наші очікування", - зазначив він.

За інформацією ЗМІ, Анкара відхилила пропозицію НАТО щодо участі в тристоронніх перемовинах зі Швецією і Фінляндією для обговорення їхнього вступу.

Як відомо, Туреччина - єдина країна з 30 союзників у НАТО, яка виступила проти приєднання Швеції та Фінляндії.

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