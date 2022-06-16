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Президент Румунії після візиту в Ірпінь: російські злочинці мають понести відповідальність

Четвер, 16 червня 2022, 13:39

Президент Румунії Клаус Йоганніс закликав притягнути до міжнародної відповідальності російських воєнних злочинців.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Немає слів, щоб описати неймовірну людську трагедію та жахливі руйнування, які ми бачили сьогодні в Ірпені. Я наполегливо знову закликаю притягнути до відповідальності всіх російських злочинців перед міжнародним кримінальним правосуддям, яке Румунія повністю підтримує" написав Йоганніс у Twitter після візиту в Ірпінь разом з лідерами Франції, Італії та Німеччини.

Президент Франції Еммануель Макрон в Ірпені, куди вирушив разом з лідерами Німеччини, Італії та Румунії, заявив, що союзники мають підтримувати Україну, щоб вона могла далі чинити опір і здобути перевагу.

Як відомо, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр Італії Маріо Драгі приїхали до Києва вперше з початку повномасштабної війни. Лідери прибули спецпотягом з Польщі, розпочавши мандрівку пізно увечері напередодні. 

У Києві до них приєднався і президент Румунії Клаус Йоганніс. 

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