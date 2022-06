Президент Румунії після візиту в Ірпінь: російські злочинці мають понести відповідальність

Президент Румунії Клаус Йоганніс закликав притягнути до міжнародної відповідальності російських воєнних злочинців.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Немає слів, щоб описати неймовірну людську трагедію та жахливі руйнування, які ми бачили сьогодні в Ірпені. Я наполегливо знову закликаю притягнути до відповідальності всіх російських злочинців перед міжнародним кримінальним правосуддям, яке Румунія повністю підтримує" написав Йоганніс у Twitter після візиту в Ірпінь разом з лідерами Франції, Італії та Німеччини.

No words to describe the unimaginable human tragedy and horrible destructions we saw today in Irpin. I strongly renew my appeal for all Russian perpetrators to be held responsible by the international criminal justice, which Romania fully supports. pic.twitter.com/ZEb8k2s6EC