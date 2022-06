Президент Румынии после визита в Ирпень: российские преступники должны понести ответственность

Президент Румынии Клаус Иоганнис призвал привлечь к международной ответственности российских военных преступников.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Нет слов, чтобы описать невероятную человеческую трагедию и ужасные разрушения, которые мы видели сегодня в Ирпене. Я настоятельно призываю привлечь к ответственности всех российских преступников перед международным уголовным правосудием, которое Румыния полностью поддерживает" написал Иоганнис в Twitter после визита в Ирпень вместе с лидерами Франции, Италии и Германии.

No words to describe the unimaginable human tragedy and horrible destructions we saw today in Irpin. I strongly renew my appeal for all Russian perpetrators to be held responsible by the international criminal justice, which Romania fully supports. pic.twitter.com/ZEb8k2s6EC