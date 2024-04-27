У Польщі показали декларацію про майно прем’єр-міністра Туска

На сайті канцелярії прем'єр-міністра Польщі опублікували декларацію про майно прем'єра Дональда Туска за 2023 рік.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

З опублікованої заяви випливає, що Дональд Туск має 120 тисяч злотих і 295 тисяч євро заощаджень.

Крім того, глава польського уряду вніс у декларацію 2 371,76 євро бельгійської пенсії, отриманої у 2023 році, 64 757,76 євро пенсії від Європейської комісії та 118 887,10 злотих пенсії від Управління соціального страхування.

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Туск також вказав дохід від авторських прав у розмірі 12 703 злотих і понад 6 211 злотих парламентської надбавки, 17 541 злотий гонорарів і 13 441 злотий з канцелярії прем'єр-міністра.

З рухомого майна прем'єр-міністр вказав у декларації годинник Grand Seiko GMT 2016 року випуску.

З декларації також видно, що глава польського уряду не володіє жодною нерухомістю чи автомобілем.

Нагадаємо, Сейм Польщі обрав прем’єром Дональда Туска у грудні минулого року після того, як партія "Право і справедливість" не змогла забезпечити продовження свого урядування на парламентських виборах восени.

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