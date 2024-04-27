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На тлі російської атаки на Україну Польща двічі за ніч підіймала у небо авіацію

Новини — Субота, 27 квітня 2024, 08:19 — Христина Бондарєва

У зв'язку з черговою хвилею російських повітряних атак на територію України у ніч на суботу в Польщі двічі піднімали у повітря свою та союзницьку авіацію.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі у Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Командування двічі за ніч розмістило повідомлення про те, що авіацію активізували у зв’язку з активністю Росії, пов'язаною з нанесенням ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України.

"Усі необхідні процедури для забезпечення безпеки нашого повітряного простору розпочато, і Оперативне командування постійно стежить за ситуацією", – йшлося у повідомленнях.

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У більш ранньому повідомленні йшлося, що ракетні удари Російської Федерації нанесені, в тому числі, по цілях на заході України.

Після зниження рівня загрози для Польщі роботу військової авіації в повітряному просторі країни було припинено, йдеться у повідомленнях.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що у ніч на 27 квітня ворог атакував енергетичну інфраструктуру країни у трьох областях. 

Зокрема, атаковані об’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. 

На Дніпропетровщині через ракетний удар пошкоджено два енергооб’єкти та виникли перебої з водою. 

Лунали вибухи і у Херсоні.

Нагадаємо, у минулому російські ракети кілька разів порушували повітряний простір Польщі, коли прямували до цілей в Україні, однак держава НАТО їх не перехоплювала. У Польщі заявили, що збивали би російські ракети, якби були ознаки, що ті прямують до цілі на польській території.

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Польща Війна з РФ
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