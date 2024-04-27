На тлі російської атаки на Україну Польща двічі за ніч підіймала у небо авіацію

У зв'язку з черговою хвилею російських повітряних атак на територію України у ніч на суботу в Польщі двічі піднімали у повітря свою та союзницьку авіацію.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі у Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Командування двічі за ніч розмістило повідомлення про те, що авіацію активізували у зв’язку з активністю Росії, пов'язаною з нанесенням ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України.

"Усі необхідні процедури для забезпечення безпеки нашого повітряного простору розпочато, і Оперативне командування постійно стежить за ситуацією", – йшлося у повідомленнях.

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W związku z zakończeniem uderzeń rakietowych lotnictwa dalekiego zasiegu Federacji Rosyjskiej, które realizowane były między innymi na cele w zachodniej części Ukrainy, operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zostało zakończone, a uruchomione siły i… pic.twitter.com/h8xoEP2qD7 – Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) April 26, 2024

У більш ранньому повідомленні йшлося, що ракетні удари Російської Федерації нанесені, в тому числі, по цілях на заході України.

Після зниження рівня загрози для Польщі роботу військової авіації в повітряному просторі країни було припинено, йдеться у повідомленнях.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що у ніч на 27 квітня ворог атакував енергетичну інфраструктуру країни у трьох областях.

Зокрема, атаковані об’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях.

На Дніпропетровщині через ракетний удар пошкоджено два енергооб’єкти та виникли перебої з водою.

Лунали вибухи і у Херсоні.

Нагадаємо, у минулому російські ракети кілька разів порушували повітряний простір Польщі, коли прямували до цілей в Україні, однак держава НАТО їх не перехоплювала. У Польщі заявили, що збивали би російські ракети, якби були ознаки, що ті прямують до цілі на польській території.