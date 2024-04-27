У Польщі хочуть поговорити з Україною про студентів-українців на тлі обмежень Києва

Польський міністр науки і вищої освіти Даріуш Вєчорек розповів, що хоче проконсультуватися з Міністерством освіти і науки України та польським МЗС щодо того, як зміни у законі про мобілізацію вплинуть на студентів-українців у Польщі.

Про це міністр розповів TOK FM, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, у Польщі приблизно 50 тисяч студентів з України. Коли вони приїхали до країни, то усі мали паспорти, студентські візи та посвідки на проживання в Польщі.

"Треба проаналізувати це. На цей момент особливої ​​загрози ми не бачимо.... Зізнаюся чесно, що нам, мабуть, доведеться поговорити з міністром освіти і науки України з цього приводу і подивитися, як українська влада підійде до цього питання щодо студентства", – сказав міністр.

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"Оскільки вони почали навчання в Польщі – вони на другому чи третьому курсі, було б добре, щоб вони закінчили навчання", – додав Вєчорек.

Міністр підкреслив, що справа з документами для українських студентів "абсолютно нова, тому наразі її важко коментувати".

Він також повідомив, що його міністерство буде спілкуватися з польським МЗС", аби воно пояснило, "які можливі загрози щодо українських студентів у Польщі".

Міністр внутрішніх справ Марчин Кервінський раніше анонсував, що уряд Польщі врахує рішення України про призупинення консульських послуг для чоловіків 18-60 років у загальному рішенні щодо продовження тимчасового захисту для громадян України, яке на етапі підготовки.

А польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш допустив допомогу з поверненням в Україну чоловіків мобілізаційного віку, не уточнивши, у якій формі це могло би відбуватися.

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