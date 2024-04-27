У школах Фінляндії почали відмовлятись від підносів з екологічною метою

У школах Фінляндії почали позбуватися обідніх таць в екологічних цілях.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив фінський телерадіомовник Yle.

Нововведення значно економить воду, електрику та мийні засоби. Попри те, що економлять також робочий час, скорочувати персонал не планують.

За словами Анни Няятянен, керівниці служби Polkka, що організовує шкільне харчування в Північній Карелії, ця практика застосовується по всій країні.

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"Співробітники кухонь на ранніх етапах інструктували дітей. Ми хочемо позбутися непотрібного миття. Більшість підносів практично не брудняться під час їжі", – пояснила Няятянен.

Зміни зумовлені сталим розвитком, а не економією, хоча, за словами Няятянен, нова практика позначається і на бюджеті.

Підноси не зникли зі шкіл зовсім. У ті дні, коли на обід подають суп і кашу, їх продовжать використовувати. Учень також може запросити піднос, якщо без нього не може впоратися.

За словами Юхі Кеттунена, заступника директора школи Непенмякі, під час обіду в їдальні тепер більше галасу та метушні. За їжею потрібно підходити двічі. Неможливо принести на стіл одразу дві тарілки, склянки та столові прибори.

Не всі були готові попрощатися з тацями. Кілька учнів купили власні. Вони зберігають їх у школі в шафках для особистих речей.

Нагадаємо, за даними свіжих досліджень, Європа є континентом, який нагрівається найшвидше на планеті, а її температура зростає приблизно вдвічі вище, ніж у середньому в світі.

Європейська служба з питань змін клімату Copernicus повідомила, що березень 2024 року глобально став найтеплішим в історії спостережень, і це вже десятий поспіль рекордний місяць. Безпосередньо у Європі березень 2024 року став другим найтеплішим в історії.