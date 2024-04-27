У Фінляндії проаналізували, чи загрожує витік метану з "Північних потоків" світовому клімату

Фінський метеорологічний інститут стверджує, що кількість метану, яка витекла з пошкодженого газопроводу "Північний потік" у 2022 році, навряд чи матиме помітний вплив на клімат у всьому світі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

У вересні 2022 року вибухнули три з чотирьох труб підводного газопроводу "Північний потік-1" і "Північний потік-2" з Росії до Німеччини. Це спричинило викид метану через Балтійське море в навколишнє середовище, що викликало побоювання екологічної катастрофи.

У п'ятницю Фінський метеорологічний інститут заявив, що хоча кількість викинутого метану – 330 кілотонн, за їхніми оцінками, – це надзвичайна кількість для однієї аварії, в глобальному масштабі це "навряд чи призведе до якихось помітних наслідків для клімату".

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На момент витоку Джеффрі Каргель, старший науковий співробітник Інституту планетарних досліджень в Тусоні в Арізоні, розповідав виданню, що "витік був дійсно тривожним". Однак, незважаючи на те, що кількість втраченого газу "очевидно, велика... це не кліматична катастрофа, як можна було б подумати".

Німеччина, Швеція та Данія розпочали окремі розслідування інциденту. Всі три країни встановили, що це сталося через диверсію.

Нагадаємо, у березні 2023 року в західних ЗМІ з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. Пізніше медіа стверджували, що розвідка Нідерландів нібито дізналась про план здійснення диверсії українцями й попередила про це США.

Україна заперечує свою причетність до підриву "Північних потоків".