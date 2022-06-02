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"Слуга народу" приєдналися до європейської партії "Альянс лібералів і демократів за Європу" 

Четвер, 2 червня 2022, 19:46

Партія "Слуга народу" приєдналася до європейської партії "Альянс лібералів і демократів за Європу" (ALDE).

Як пише "Європейська правда", про це повідомила депутатка Євгенія Кравчук.

"Щойно "Слуга Народу" стала повноправним членом партії "Альянс лібералів і демократів за Європу" (ALDE). Вірю, "Слуга Народу" посилить ALDE так само, як Україна в майбутньому посилить Євросоюз. Партії, що входять в цю політичну родину, є віддані спільним цінностям єдиної Європи – вони дуже нам близькі", - написала вона у своєму Facebook.

"Слуги" вже з’явилися у переліку партій-учасниць ALDE. З українських партій, представлених у чинному скликанні Верховної Ради, до ALDE входить також "Голос" (з 2020 року). 

У Європарламенті ALDE входить до групи Renew Europe, яка зараз є третьою найбільшою групою і має 103 мандати.

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