Польща підняла свою авіацію для перехоплення російських винищувачів

Глава польського Міноборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що Польща була змушена піднімати у повітря авіацію, щоб перехопити пару російських винищувачів Су-30СМ2, які злетіли з Калінінградської області.

Про це Косіняк-Камиш повідомив у середу в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, росіяни вкотре здійснювали над Балтійським морем агресивне спостереження за польськими навчаннями зі злагодження систем протиповітряної оборони.

"У зв'язку з цим у повітря підняли чергову пару наших літаків із Мальборка, яка перехопила пару російських винищувачів Су-30СМ2, що вилетіли з Крулевца (Калінінграда. – Ред.)", – написав Косіняк-Камиш.

Він додав, що російські літаки не наближалися до повітряного простору Польщі.

Крім того, за його словами, над Балтійським морем діяла пара шведських винищувачів, яка супроводжувала перехоплені російські літаки.

Нагадаємо, пара польських винищувачів у вівторок, 14 липня, перехопили над Балтійським морем російський розвідувальний літак Іл-20.

2 липня британські винищувачі F-35, що злетіли з авіаносця HMS Prince of Wales у Норвезькому морі, перехопили та супроводили російські літаки.