Трамп вважає, що Путін готовий укласти мирну угоду "незабаром"

Президент США Дональд Трамп вкотре висловив віру у те, що правитель Росії Владімір Путін готовий укласти угоду про завершення війни в Україні та вважає, що це відбудеться незабаром.

Про це, як пише "Європейська правда", глава Білого дому розповів у інтерв’ю Fox News.

Трамп погодився із думкою інтерв’юера про те, що війна між Україною і Росією може завершитися під час його президентства. Він зауважив, що постійно повторює Владіміру Путіну одне і те ж.

"Я постійно кажу йому одне й те саме. Не хочу вдаватися в подробиці, але кажу: "Владімір, тобі час зупинитися. Час цій війні закінчитися", – сказав Трамп.

Він висловив переконання, що Путін "готовий до угоди". У відповідь на питання, коли це може статися, Трамп сказав "незабаром". "Для танго потрібні двоє. Але я вважаю, що він готовий до угоди", – заявив президент США.

Trump stated that Putin is ready to reach a deal in the near future. He also claimed that the war between Russia and Ukraine could end during his presidential term. pic.twitter.com/NN8gBxODBB – WarTranslated (@wartranslated) July 15, 2026

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підтримає ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти Росії, ініційованого покійним сенатором Ліндсі Гремом.

Відповідаючи на запитання щодо законопроєкту Грема про санкції на пресконференції у понеділок, Трамп заявив, що "скоро" ухвалить рішення з цього приводу.

Слід зазначити, що за короткий час до своєї раптової смерті Ліндсі Грем повідомив про досягнення згоди з Білим домом щодо версії законопроєкту про санкції проти Росії.