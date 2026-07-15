Глава уряду Британії заявив парламентарям про завершення своєї "політичної подорожі"

Глава уряду Британії Кір Стармер, який покине посаду наступного тижня, заявив, що залишає Сполучене Королівство "в кращому стані, ніж застав його", коли востаннє в середу відповідав на запитання депутатів у Палаті громад.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AP.

Стармер у понеділок піде у відставку після того, як втратив підтримку власної Лейбористської партії, передавши владу новому лідеру лейбористів Енді Бернему.

"Кожен прем’єр-міністр знає, коли бере до рук естафету, що настане день, коли її доведеться передати іншому", – сказав Стармер, який шість років очолював Лейбористську партію та два роки був прем’єр-міністром.

"Це кінець мого політичного шляху", – заявив він, хоча наразі планує залишитися рядовим депутатом Палати громад.

Парламентська демократія Великої Британії дозволяє партіям, що перебувають при владі, змінювати своїх лідерів, а отже й прем’єр-міністрів, без проведення загальних виборів.

Наступні загальнонаціональні вибори мають відбутися не пізніше 2029 року.

Запитання до прем’єр-міністра є щотижневою політичною традицією у Великій Британії, під час якої глава уряду відповідає на запитання лідерів опозиції та інших депутатів на теми, про які не знає заздалегідь.

Це вважається випробуванням здатності політичного лідера швидко реагувати, хоча критики називають цей формат радше політичним шоу, яке створює більше галасу, ніж змістовної дискусії.

9 липня Енді Бернем отримав переважну підтримку лейбористів на шляху до посади лідера партії.

Британці вважають, що Бернем буде кращим главою уряду, ніж будь-хто з лідерів інших британських партій.

Детальніше про наступника Стармера читайте у статті Прихильник України та ЄС: чи зможе прем'єр Бернем убезпечити Британію від ультраправих.