Зеленський про орден Європи для фон дер Ляєн: цю нагороду ніхто не зможе відібрати

Президент України Володимир Зеленський, вручаючи главі Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн орден Європи, наголосив, що цю нагороду "ніхто ніколи не зможе скасувати і позбавити".

Заяву українського президента наводить "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Зеленський вручив орден фон дер Ляєн під час урочистостей з нагоди Дня Української Державності в Києві.

"Це велика честь вручити Урсулі сьогодні тут перший український орден Європи... Дорога Урсуло, це нагорода, яку ніхто ніколи не зможе скасувати і позбавити. Бо слово України тверде", – наголосив президент.

Він подякував фон дер Ляєн за те, що "завжди вірила в нас".

Згідно з президентським указом, фон дер Ляєн нагороджена, зокрема "за визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі".

Як відомо, Верховна Рада 14 липня ухвалила закон про запровадження нової державної нагороди – ордена Європи.

Згідно з ухваленим законом, орденом Європи нагороджуватимуть громадян України та іноземців за визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі.