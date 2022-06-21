Макрон не прийняв відставку прем’єр-міністра Франції 

Прем’єр-міністр Франції Елізабет Борн подала у відставку після втрати президентською силою більшості у парламенті, однак президент Еммануель Макрон відмовився її прийняти.

Про це у вівторок повідомив Єлисейський палац, пише "Європейська правда" з посиланням на BFM-TV.

Згідно з заявою палацу, Макрон не задовольнив відставку Борн, "щоб уряд залишався виконувати завдання".

Еммануель Макрон у вівторок та середу проведе переговори з лідерами партій-суперниць, щоб знайти "можливі конструктивні рішення", уточнили в Єлисейському палаці.

Макрон перебуває під тиском, щоб заручитися підтримкою суперників для виконання програми реформ свого уряду. Уряди меншості є рідкістю у Франції, а блоку Макрона не вистачає 44 місця для більшості.

Центристський уряд Франції намагається уникнути політичного паралічу після втрати своєї більшості, причому деякі коментатори попереджають, що Франція стає некерованою.

Макрону також доведеться замінити трьох міністрів, які втратили свої місця під час недільного голосування.

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