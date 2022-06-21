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Макрон не принял отставку премьер-министра Франции

Вторник, 21 июня 2022, 11:09

Премьер-министр Франции Элизабет Борн подала в отставку после потери президентской силой большинства в парламенте, однако президент Эммануэль Макрон отказался ее принять.

Об этом во вторник сообщил Елисейский дворец, пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFM-TV.

Согласно заявлению дворца, Макрон не удовлетворил отставку Борн, "чтобы правительство оставалось выполнять задачи".

Эммануэль Макрон во вторник и среду проведет переговоры с лидерами партий-соперниц, чтобы найти "возможные конструктивные решения", уточнили в Елисейском дворце.

Макрон находится под давлением, чтобы получить поддержку соперников для выполнения программы реформ своего правительства. Правительства меньшинства являются редкостью во Франции, а блоку Макрона не хватает 44 мест для большинства.

Центристское правительство Франции пытается избежать политического паралича после потери своего большинства, причем некоторые комментаторы предупреждают, что Франция становится неуправляемой.

Макрону также придется заменить троих министров, лишившихся своих мест во время воскресного голосования.

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