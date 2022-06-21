Люксембург виділив 15% оборонного бюджету на підтримку України - Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив подяку прем’єр-міністру Люксембургу Ксав'є Бетеллю за допомогу, яку його країна надає Україні з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

Про це він сказав на зустрічі у Києві, пише "Європейська правда".

"Ми були на постійному зв’язку, і Люксембург нам постійно допомагав… Я дуже вдячний від імені нашого народу, і я скажу детально: 15% свого оборонного бюджету Люксембург виділив нашим захисникам і захисницям", – сказав президент, якого цитує ОП.

Зеленський повідомив, що, під час зустрічі в Києві сторони обговорили питання стосовно допомоги українцям, які знайшли прихисток у Люксембурзі після початку війни.

"Ми обговорювали, як живеться нашим дітям, сім’ям, школярам, яких Люксембург дуже тепло приймає. Вдячний за те, що вони відчувають себе вдома, але вдома тимчасово, тому що для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України повернулися додому, адже треба після війни відновлювати нашу державу", – сказав він.

Лідери розглянули питання відновлення України. Більш докладно тема відбудови обговорюватиметься цьогоріч у липні на конференції в Швейцарії, і Люксембург буде долучений до цієї тематики.

"Також ми детально обговорили санкційну політику проти російської держави. Виклики, які пов’язані з блокуванням Чорного й Азовського морів з боку російського флоту, що призводить і точно призведе до дефіциту харчової продукції у світі, особливо для країн Азії, Африки, деяких європейських держав. Виходи з цього колапсу, з цього нахабства ми також обговорювали", – повідомив глава держави.

Нагадаємо, під час візиту в Україну Беттель відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь і пообіцяв допомогу в розслідування воєнних злочинів, скоєних російськими військовими під час окупації.