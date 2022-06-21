Люксембург выделил 15% оборонного бюджета в поддержку Украины - Зеленский

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность премьер-министру Люксембурга Ксавье Бетеллю за помощь, которую его страна оказывает Украине с первых дней полномасштабного вторжения России.

Об этом он сказал на встрече в Киеве, пишет "Европейская правда".

"Мы были на постоянной связи, и Люксембург нам постоянно помогал… Я очень благодарен от имени нашего народа, и я подробно скажу: 15% своего оборонного бюджета Люксембург выделил нашим защитникам и защитницам", – сказал президент, которого цитирует ОП.

Зеленский сообщил, что, во время встречи в Киеве стороны обсудили вопросы помощи украинцам, которые нашли убежище в Люксембурге после начала войны.

"Мы обсуждали, как живется нашим детям, семьям, школьникам, которых Люксембург очень тепло принимает. Благодарен за то, что они чувствуют себя дома, но дома временно, потому что для нас очень важно, чтобы все граждане Украины вернулись домой, ведь нужно после войны восстанавливать наше государство", – сказал он.

Лидеры рассмотрели вопрос обновления Украины. Более подробно тема восстановления будет обсуждаться в июле на конференции в Швейцарии, и Люксембург будет приобщен к этой тематике.

"Также мы подробно обсудили санкционную политику против российского государства. Вызовы, связанные с блокированием Черного и Азовского морей со стороны российского флота, приводят и точно приведут к дефициту пищевой продукции в мире, особенно для стран Азии, Африки, некоторых европейских государств. Выходы из этого коллапса, из этой наглости мы также обсуждали", – сообщил глава государства.

Напомним, во время визита в Украину Беттель посетил Бородянку, Бучу и Ирпень и пообещал помощь в расследовании военных преступлений, совершенных российскими военными во время оккупации.