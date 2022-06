Посол ЄС: надання Україні статусу кандидата – це визнання всіх жертв українців

Надання Україні статусу кандидата – це визнання того, що вона належить до європейської родини та визнання всіх жертв українців.

Про це заявив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас у відеозверненні, пише "Європейська правда".

"Не білий, але чітко жовто-блакитний дим з Брюсселя: Україна офіційно є країною-кандидатом в ЄС! Це один із найбільш геополітичних днів у моєму житті, такий же важливий, як 1991 та 2004 роки", - написав Маасікас у Twitter.

Not white but clear yellow-blue smoke from Brussels: Ukraine is officially an EU candidate country! It is one of the most geopolitically loaded days of my life, as important as 1991 and 2004. 🇺🇦🇪🇺 pic.twitter.com/uR6ZMa93qo