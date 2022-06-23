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Посол ЄС: надання Україні статусу кандидата – це визнання всіх жертв українців

Четвер, 23 червня 2022, 22:21

Надання Україні статусу кандидата – це визнання того, що вона належить до європейської родини та визнання всіх жертв українців.

Про це заявив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас у відеозверненні, пише "Європейська правда".

"Не білий, але чітко жовто-блакитний дим з Брюсселя: Україна офіційно є країною-кандидатом в ЄС! Це один із найбільш геополітичних днів у моєму житті, такий же важливий, як 1991 та 2004 роки", - написав Маасікас у Twitter.

"Це - визнання, що Україна належить до європейської родини, визнання всіх жертв, яких українці зазнали, починаючи з Майдану, й зазнають зараз, помираючи на полі бою через несправедливу, неспровоковану агресію РФ. Зараз ваш європейський вибір зрозумілий - робота розпочнеться завтра, з усіма реформами ЄС, але сьогодні ми святкуємо", - сказав Маасікас.

Нагадаємо, лідери Європейського союзу на саміті в Брюсселі 23 червня затвердили рішення надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ.

Рішення було схвалено на основі рекомендації Європейської комісії, наданої 17 червня.

Єврокомісія у висновку щодо відповідності України вимогам для держави-кандидата запропонували щоби ЄС мав право скасовувати цей статус у разі, якщо Україна порушить свої зобов’язання.

Детальніше читайте в статті - "Кандидат авансом: 7 вимог, які має виконати Україна, щоб ЄС не скасував її новий статус"

Дивіться більше: Що дасть статус кандидата у члени ЄС? Чи допоможе це у війні? Відповідаємо на головні питання.

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