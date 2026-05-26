Україна ініціюватиме в ЄС санкції проти мереж, причетних до вербування африканців до армії РФ

Україна на засіданні міністрів закордонних справ ЄС ініціюватиме запровадження санкції проти мереж, які допомагають вербувати громадян африканських країн до лав окупаційної армії РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава українського МЗС Андрій Сибіга, якого цитує "Суспільне".

Міністр додав, що також вимагатиме довічної заборони на в’їзд до Євросоюзу для громадян країн Африки, які воюють на боці РФ.

"На жаль, Росія не спиняє рекрутинг африканських найманців. Це набирає зараз масового характеру. Маючи величезні втрати на полі бою, вони знайшли вихід, масово почавши рекрутувати найманців з країн Африки", – розповів Сибіга.

За його словами, в разі загибелі громадянина країни з Африки, це не стає відомо публічно, і Росія не виплачує допомогу родичам загиблих.

Глава МЗС підкреслив, що у такий спосіб РФ нелегально втягує "африканську молодь у чужу війну".

Він наголосив, що 27 травня на засіданні глав МЗС країн ЄС українська сторона ініціюватиме запровадження санкцій проти мереж, причетних до цього вербування.

"Я завтра буду на засіданні міністрів закордонних справ ЄС, і я в тому числі запропоную санкціонувати ланцюжки, осіб, інфраструктуру, яка втягує громадян країн з Африки у війну Росії проти України. І ми будемо ставити питання, щоб ті особи, в тому числі громадяни країн Африки, які брали участь або ще братимуть участь на стороні росіян в військових діях проти нас, щоб їм було заборонено назавжди в'їзд в Європейський Союз", – підкреслив Сибіга.

Сибіга також зауважив, що часто це вербування відбувається шахрайським способом, додавши, що Україні наразі відомо про близько трьох тисяч громадян із десятка африканських країн, яких "РФ обманом відправила на майже гарантовану загибель".

"Вони повинні знати, що підписуючи контракт служби в російській армії, вони одночасно підписують вирок на свої поїзди до Європейського Союзу, і ми будемо цього добиватися", – додав він.

Нагадаємо, 5 травня Велика Британія оголосила про введення санкцій проти 35 осіб та організацій, які причетні до вербування вразливих мігрантів для участі у війні Росії в Україні.

Крім того, в ухваленій у березні резолюції Європарламенту йшлося, що Росія вербує у країнах Африки, а також в Азії та на Кубі, тисячі малозабезпечених громадян, яких оманливим шляхом відправляє на схід України для участі у бойових діях у складі російської армії.