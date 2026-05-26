Посла РФ викликали до МЗС Польщі через погрози новими ударами по Києву

До Міністерства закордонних справ Польщі був викликаний російський посол Гєоргій Міхно через останні погрози РФ щодо нових ударів по Києву.

Про це заявив речник польського МЗС Мацей Вевюр, якого цитує Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Польща "не може погодитись" з такими заявами російської сторони.

"Як і інші країни, ми викликали – у нашому випадку – посла Росії в Польщі та виклали йому нашу позицію щодо цих погроз, або попереджень, як їх називає Російська Федерація… Ми не можемо з цим погодитися. Ми дуже чітко наголошуємо, що раз Росія, як вона сама заявляє, не веде війну, а проводить спеціальну воєнну операцію, це означає, що коло цих цілей мало бути обмежене воєнними об’єктами", – сказав Вевюр.

Представник польського МЗС також додав, що послу РФ висловили "дуже рішучий заклик до негайного припинення необґрунтованої та незаконної агресії, а також до дотримання міжнародних зобов’язань і договорів".

Повідомляли, що Німеччина викликала посла Росії через погрози новими ударами по Києву. Також представника РФ викликала зовнішньополітична служба ЄС і МЗС Норвегії.

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова запевнила, що західні дипломати не покинуть Київ попри нові погрози РФ щодо нових ударів по українській столиці.