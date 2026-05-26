ЗМІ: ЄС не виявляє інтересу до нових переговорів про зближення із Британією

Європейці здивовані раптовою появою заяв з боку Великої Британії щодо повернення до ЄС, і більшість столиць начебто не зацікавлені у продовженні переговорів.

Про це Euractiv повідомили обізнані посадовці та дипломати у Брюсселі та Лондоні, пише "Європейська правда".

Як зазначається, попри дискусію у вищих ешелонах керівної Лейбористської партії Великої Британії щодо спроб повернутися до ЄС та пропозиції з боку Лондона щодо створення єдиного ринку товарів з ЄС, європейська сторона начебто не виявляє бажання активізувати переговори.

За даними видання, лише кілька столиць ЄС приділяють пильну увагу цим подіям, і жодна країна, крім Франції, Ірландії та Нідерландів, не виявляє активного інтересу до радикального перегляду чинної торговельної угоди з Великою Британією після Brexit.

"Тут немає чого сказати. Це питання не стоїть на порядку денному і його важко вирішити. Загалом, європейці просто не хочуть цим займатися", – сказав один зі співрозмовників.

Посадовці відкинули пропозиції з Лондона, які, як стверджується, були "непослідовними".

Співрозмовники зазначили, що раніше цього місяця Майкл Еллам, головний перемовник Великої Британії, виніс на розгляд план створення єдиного ринку товарів. Втім, на їхнє переконання, це є "поверненням" до попередніх британських спроб "вибирати найкраще".

"Команда Стармера, здається, ігнорує всі уроки та досвід, накопичені британською стороною на попередніх етапах переговорів щодо Brexit. Це аж ніяк не допомагає", – сказав співрозмовник із Брюсселя.

Раніше ЗМІ повідомляли, що наступний саміт між Великою Британією та Європейським Союзом може бути відкладений через затягування переговорів щодо поглиблення відносин та ослаблення авторитету прем’єр-міністра Кіра Стармера.

Нагадаємо, останнім часом опитування у Британії свідчать, що все більше людей шкодують про вихід країни з ЄС за підсумками референдуму 2016 року. За одним з останніх опитувань, повне повернення до ЄС підтримали б 53%.

Читайте також: Британію повертають до ЄС? Що може змінитися після Стармера та чого чекати Україні.