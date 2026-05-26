Чеську ініціативу з постачання боєприпасів Україні стали фінансувати вдвічі менше країн

Кількість країн, що беруть участь у чеській ініціативі із закупівлі боєприпасів для України, скоротилася вдвічі з моменту повернення прем’єр-міністра Андрея Бабіша на посаду в грудні минулого року.

Про це в інтерв’ю Financial Times розповів президент Чехії Петр Павел, повідомляє "Європейська правда".

За словами Павела, зараз ініціативу фінансують лише дев’ять країн, тоді як минулого року їх було аж 18.

Ця тенденція викликає занепокоєння щодо розподілу навантаження та майбутнього проєкту, започаткованого попереднім проєвропейським урядом за активної підтримки Павела.

"Ініціатива все ще діє, але нова складність полягає в тому, що лише близько дев’яти держав-членів роблять фінансовий внесок. Ця ініціатива забезпечувала до 50 відсотків усіх боєприпасів великого калібру для українців, тож у цьому сенсі її не можна легко замінити чимось іншим", – наголосив чеський президент.

За його словами, майбутнє цієї ініціативи має бути серед питань, які обговорюватимуться на саміті НАТО в Анкарі в липні.

В офісі Павела відмовилися назвати країни, які нещодавно вийшли з ініціативи.

За словами одного із західних військових посадовців, Німеччина та низка країн Північної Європи залишаються серед учасників, але "деякі країни зараз вважають дивним платити за те, що навіть не має належної підтримки з боку керівних політиків країни-лідера".

Прем’єр Бабіш окремо розповів FT, що його уряд надає пріоритет державним коштам для чеських громадян, оскільки домогосподарства борються з рахунками за енергоносії після конфлікту з Іраном, а не підтримці України.

"У нас немає грошей, тому ми отримуємо гроші від інших країн, а потім поставляємо (боєприпаси)", – сказав він.

Відомо, що до вступу на посаду прем'єра Чехії Андрей Бабіш обіцяв скасувати "снарядну ініціативу", яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси.

Однак згодом він заявляв, що ініціатива щодо боєприпасів для України може продовжуватися, якщо її фінансуватимуть інші держави.

Проведене у лютому опитування показувало, що ​​близько 62% громадян Чехії підтримує продовження ініціативи із закупівлі боєприпасів для України.

Своєю чергою в НАТО говорили, що так звана "чеська ініціатива", яку використовують для закупівлі зброї для ЗСУ на ринках інших держав, знайшла суттєво більше снарядів, ніж очікувалося.