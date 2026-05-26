Тихановська у Києві заявила, що доля Білорусі залежить від перемоги України

Лідерка демократичних сил Білорусі Світлана Тихановська під час візиту у Київ заявила, що перемога України має вирішальне значення і для майбутнього її країни.

Про це вона сказала на відкритті Міжнародного саміту міст і регіонів, пише "Європейська правда".

Тихановська заявила, що головний внесок "вільної Білорусі" у майбутню безпеку України – це гарантія безпеки понад тисячі кілометрів спільного кордону.

"Для мене питання не в тому, чи переможе Україна. Єдине питання – коли. І це залежить від того, скільки ми зробимо, щоб наблизити цей момент. Україна бореться за себе і за всі народи, які занадто довго жили в тіні імперії. Вона бореться за право жити в мирі. І доля моєї країни, Білорусі, також залежить від успіху України", – сказала вона.

Також Тихановська висловила переконання, що коли Білорусь стане вільною – "міста та регіони по обидва боки кордону відновлять своє партнерство та співпрацю".

Цього дня Зеленський обговорив із Тихановською прагнення білоруського народу позбутися російського втручання, а також те, що Росія намагається ще більше втягнути Білорусь у війну проти України.

Раніше у Тихановської пояснили візит до Києва. Як повідомлялося, міністр Сибіга після зустрічі з Тихановською виступив проти послаблення санкцій щодо "Білоруськалію".

