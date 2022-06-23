Посол ЕС: предоставление Украине статуса кандидата – это признание всех жертв украинцев

Предоставление Украине статуса кандидата – это признание того, что она принадлежит к европейской семье и признанию всех жертв украинцев.

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в видеообращении, пишет "Европейская правда".

"Не белый, но четко желто-голубой дым из Брюсселя: Украина официально является страной-кандидатом в ЕС! Это один из самых геополитических дней в моей жизни, такой же важный, как 1991 и 2004 годы", - написал Маасикас в Twitter.

Not white but clear yellow-blue smoke from Brussels: Ukraine is officially an EU candidate country! It is one of the most geopolitically loaded days of my life, as important as 1991 and 2004. 🇺🇦🇪🇺 pic.twitter.com/uR6ZMa93qo — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) June 23, 2022

"Это - признание, что Украина принадлежит к европейской семье, признание всех жертв, которые украинцы понесли, начиная с Майдана, и испытывают сейчас, умирая на поле боя из-за несправедливой, неспровоцированной агрессии РФ. Сейчас ваш европейский выбор понятен - работа начнется завтра, с всеми реформами ЕС, но сегодня мы празднуем", – сказал Маасикас.

Напомним, лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе 23 июня утвердили решение предоставить Украине и Молдове статус кандидатов на вступление.

Решение было одобрено на основе рекомендации Европейской комиссии, предоставленной 17 июня.

Напомним, Еврокомиссия в заключении о соответствии Украины требованиям для государства-кандидата предложили, чтобы ЕС имел право отменять этот статус в случае, если Украина нарушит свои обязательства.

ЕС не определил точную дату, до которой Украина должна доказать способность проводить реформы. В предложении определено, что Еврокомиссия проведет первую оценку в конце 2022 года, однако для возобновления реформ в Украине должны завершиться боевые действия, поэтому срок может быть, и, скорее всего, будет продлен.

Среди прочего для сохранения статуса кандидата Киев должен завершить назначение уже избранного на конкурсе главы САП, провести конкурс главы НАБУ и т.д.

Детальнее читайте в статье - "Кандидат авансом: 7 требований, которые должна выполнить Украина, чтобы ЕС не отменил ее новый статус"

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