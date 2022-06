Посол ЕС: предоставление Украине статуса кандидата – это признание всех жертв украинцев

Предоставление Украине статуса кандидата – это признание того, что она принадлежит к европейской семье и признанию всех жертв украинцев.

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в видеообращении, пишет "Европейская правда".

"Не белый, но четко желто-голубой дым из Брюсселя: Украина официально является страной-кандидатом в ЕС! Это один из самых геополитических дней в моей жизни, такой же важный, как 1991 и 2004 годы", - написал Маасикас в Twitter.

Not white but clear yellow-blue smoke from Brussels: Ukraine is officially an EU candidate country! It is one of the most geopolitically loaded days of my life, as important as 1991 and 2004. 🇺🇦🇪🇺 pic.twitter.com/uR6ZMa93qo