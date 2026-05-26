Глава МЗС Норвегії прокоментував можливість стати посередником у переговорах з РФ

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде прокоментував повідомлення Politico про те, що його кандидатуру розглядають на роль посередника від Європи на потенційних переговорах із Росією.

Про це норвезький міністр сказав у коментарі Радіо Свобода, повідомляє "Європейська правда".

Барт Ейде зазначив, що не знає підґрунтя цих розмов і не висував своєї кандидатури.

"Моє ім’я згадувалося серед кількох інших кандидатур. Не знаю, звідки це взялося… Відверто кажучи, я вважаю, що роль Норвегії в тому, щоб бути дуже твердим і сильним союзником України. А це не те саме, що виступати посередником між Росією та Україною. Ми – на боці України", – заявив він.

На думку глави МЗС Норвегії, "справжнє посередництво" може на себе взяти "хтось у позиції, де може бачити себе між цими двома країнами".

"Окремо триває інша дискусія, і я вважаю її важливою… Йдеться про те, щоб хтось говорив від імені Європи. Але це не те саме, що медіація. Це радше спосіб донести голос Європи до переговорного столу, тому що те, як і коли завершиться ця війна, яким буде її завершення та якою стане Європа після цього, – це також питання, яке безпосередньо стосується Європи", – наголосив Барт Ейде.

18 травня видання Politico назвало імена можливих кандидатів у спецпосланці для мирних переговорів щодо України від імені Європи. Серед них – колишня канцлерка Ангела Меркель, президент Фінляндії Александр Стубб, та експрем’єр Італії Маріо Драгі.

Також у публікації згадувалось ім’я Еспена Барта Ейде.

Стубб підтвердив свою зацікавленість у цій посаді протягом вихідних, але зазначив, що висуне свою кандидатуру лише на прохання лідерів ЄС і після досягнення домовленості про тверде перемир’я.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що правитель РФ Владімір Путін може намагатися втягнути Європу у переговори щодо війни в Україні, оскільки бачить у цьому вигоду для себе.