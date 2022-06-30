Зливи спричинили зсуви на заході Австрії, є жертви

В Австрії грози призвели до того, що потоки в гірському районі Філлах-Ланд у землі Каринтія вийшли з берегів, спричинивши зсуви бруду та сміття.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Local.

"Три села були повністю відрізані... Армія та пожежники намагаються розчистити вулиці, щоб мати доступ до сіл", сказала Мелані Рейтер, речниця Червоного Хреста в землі, яка межує з Італією і Словенією.

"Одну людину, на жаль, знайшли мертвою… поза домом", — повідомила речниця поліції.

Вона додала, що влада все ще шукає ще одну особу, яку вважають зниклою безвісти під час подорожі в автомобілі. Австрійське інформаційне агентство APA повідомило, що загиблим є 82-річний чоловік.

Голова району Бернд Ріпан сказав, що багато будинків було частково засипано, хоча точна кількість поки невідома. На фотографіях видно засипані сміттям вулиці та будинки, частково занурені у воду та бруд у Філлах-Ланді.

"Ми воюємо на кількох фронтах. Ми направили кілька гелікоптерів... але деякі ферми дуже віддалені, і до них ще потрібно дістатися", — сказав Ріпан.

APA цитує Герхарда Гогенвартера з Центрального інституту метеорології та геодинаміки, який заявив, що в Арріаху, одному з постраждалих сіл, та інших місцях регіону "всього за кілька годин випало стільки дощу, скільки за весь місяць".