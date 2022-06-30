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Ливни повлекли оползни на западе Австрии, есть жертвы

Четверг, 30 июня 2022, 07:54

В Австрии грозы привели к тому, что потоки в горном районе Филлах-Ланд в земле Каринтия вышли из берегов, вызвав оползни грязи и мусора.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Local.

"Три села были полностью отрезаны... Армия и пожарные пытаются расчистить улицы, чтобы иметь доступ к селам", сказала Мелани Рейтер, спикера Красного Креста в земле, граничащей с Италией и Словенией.

"Одного человека, к сожалению, нашли мертвым… вне дома", — сообщила представитель полиции.

Она добавила, что власти все еще ищет еще одного человека, которого считают пропавшим без вести во время путешествия в автомобиле. Австрийское информационное агентство APA сообщило, что погибшим является 82-летний мужчина.

Глава района Бернд Рипан сказал, что многие дома были частично засыпаны, хотя точное количество пока неизвестно. На фотографиях видны засыпанные мусором улицы и дома, частично погруженные в воду и грязь в Филлах-Ленде.

"Мы сражаемся на нескольких фронтах. Мы направили несколько вертолетов... но некоторые фермы очень удалены, и до них еще нужно добраться", — сказал Рипан.

APA цитирует Герхарда Гогенвартера из Центрального института метеорологии и геодинамики, заявившего, что в Арриахе, одном из пострадавших сел, и других местах региона "всего за несколько часов выпало столько дождя, сколько за весь месяц".

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Австрія

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