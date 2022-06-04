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У Єревані під час сутичок на антиурядовому протесті постраждали 50 осіб

Субота, 4 червня 2022, 10:44

Біля урядових дач в Єревані в п’ятницю відбулася акція протесту опозиції, яка супроводжувалася зіткненнями, правоохоронці застосували спецзасіб - світлошумові гранати, а також провели затримання протестувальників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Радио Азатутюн".

За даними поліції, затримано 11 людей. Порушено кримінальну справу, проводиться розслідування.

Як зазначає поліція, внаслідок закликів, озвучених організаторами акції непокори, учасники акції виявили неправомірну поведінку. Зокрема, вони "не підкорилися законним вимогам співробітників поліції, які здійснюють охорону громадського порядку, застосували насильство щодо поліцейських, а також кидали у напрямку співробітників поліції пляшки, каміння та металеві предмети".

Депутат опозиційної фракції "Айастан" Артур Хачатрян сказав, що має інформацію, що затримано також його колегу, депутата Артура Саргсяна. Цю інформацію підтвердив депутат тієї ж фракції Геґам Манукян. Однак у поліції про це поки що нічого не повідомляють.

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що станом на 23:00 внаслідок сутичок до різних медичних центрів доставлено 50 громадян, з них 34 - поліцейські, 16 - цивільні особи.

Згідно з повідомленням, стан одного з постраждалих тяжкий, наразі його оперують, а інші постраждалі отримали первинну хірургічну обробку ушкоджень.

Прихильники опозиції спочатку провели мітинг на площі Франції, потім протягом двох годин блокували входи до будівлі уряду, після чого рушили до урядових дач, де зажадали, щоб прем'єр-міністр Нікол Пашинян вийшов до них та вислухав їхні вимоги.

Раніше зусиллями фракції правлячої партії було провалено ініційоване опозицією позачергове засідання парламенту, на якому опозиція хотіла прийняти заяву щодо Нагірного Карабаху. Зокрема, опозиція вимагала зафіксувати у заяві, що "Арцах не може бути у складі Азербайджану". Правляча більшість бойкотувала засідання, заявивши, що це помилковий політичний порядок денний. Провладна фракція стверджує, що зараз будь-яка заява може обмежити переговорні можливості вірменської сторони.

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Вірменія

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