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Президент Фінляндії стверджує, що Ердоган запевняв його в підтримці вступу до НАТО

Середа, 8 червня 2022, 22:22

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо стверджує, що турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган запевнив його в підтримці вступу країни до НАТО до подання заявки на членство.

Про це Нііністьо розповів в інтерв’ю Ilta-Sanomat, опублікованому в середу, повідомляє "Європейська правда".

Фінський президент згадав про тривалу телефонну розмову з Ердоганом 4 квітня, в якій зокрема обговорювались перспективи вступу Гельсінкі в Альянс.

"Під кінець доволі довгої дискусії він сказав, що якщо ви подаватиметесь на членство в НАТО, ми поставимось до цього схвально, ми оцінимо це схвально", – розповів Нііністьо.

Крім того, глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу в розмові з фінським колегою Пеккою Хаавісто вже у травні запевняв того, що Анкара не блокуватиме заявку Гельсінкі на вступ до НАТО.

Нііністьо підсумував, що Туреччина є непередбачуваною, але він сподівається на вирішення всіх протиріч. Президент Фінляндії також підтвердив, що країна не відкликатиме своєї заявки на вступ до НАТО.

Нагадаємо, 18 травня Фінляндія та Швеція разом подали заявки на вступ до НАТО, запустивши процедуру набуття членства. 

Для цього має дати згоду кожна з 30 країн-членів НАТО. Лише Туреччина виступає проти, формально пояснюючи це позицією Швеції та Фінляндії щодо курдських організацій і турецької опозиції та ембарго на експорт зброї. 

Реальною причиною такої позиції може бути сподівання президента Туреччини добитися певних рішень від США у питанні продажу сучасних винищувачів і санкцій, які наклали на Туреччину за купівлю російських систем С-400. 

Детальніше про це - у статті: А Ердоган проти: навіщо Туреччині блокувати розширення НАТО.

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Фінляндія Розширення НАТО Туреччина

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