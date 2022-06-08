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Президент Финляндии утверждает, что Эрдоган уверял его в поддержке вступления в НАТО

Среда, 8 июня 2022, 22:22

Президент Финляндии Саули Ниинистё утверждает, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заверил его в поддержке вступления страны в НАТО в подаче заявки на членство.

Об этом Нииностио рассказал в интервью Ilta-Sanomat, опубликованном в среду, сообщает "Европейская правда".

Финский президент упомянул о длительном телефонном разговоре с Эрдоганом 4 апреля, в котором, в частности, обсуждались перспективы вступления Хельсинки в Альянс.

"В конце довольно долгой дискуссии он сказал, что если вы будете подаваться на членство в НАТО, мы отнесемся к этому одобрительно, мы оценим это одобрительно", - рассказал Ниинистё.

Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в разговоре с финским коллегой Пеккой Хаависто уже в мае уверял, что Анкара не будет блокировать заявку Хельсинки на вступление в НАТО.

Ниинистё подытожил, что Турция непредсказуема, но он надеется на разрешение всех противоречий. Президент Финляндии также подтвердил, что страна не будет отзывать свою заявку на вступление в НАТО.

Напомним, 18 мая Финляндия и Швеция вместе подали заявки на вступление в НАТО, запустив процедуру членства.

Для этого должна дать согласие любая из 30 стран-членов НАТО. Только Турция выступает против, формально объясняя это позицией Швеции и Финляндии в отношении курдских организаций и турецкой оппозиции и эмбарго на экспорт оружия.

Реальной причиной такой позиции может стать надежда президента Турции добиться определенных решений от США в вопросе продажи современных истребителей и санкций, наложенных на Турцию за покупку российских систем С-400.

Детальнее об этом - в статье: А Эрдоган против: зачем Турции блокировать расширение НАТО.

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Финляндия Расширение НАТО Турция

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