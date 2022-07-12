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Хорватія перейде на євро з наступного року: остаточне рішення ЄС

Вівторок, 12 липня 2022, 15:39

Рада міністрів економіки та фінансів країн ЄС у вівторок остаточно затвердила рішення про приєднання Хорватії до єврозони з 1 січня 2023 року.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, пише "Європейська правда".

"Сьогодні рада ухвалила три останні підзаконні акти, які необхідні для того, щоб Хорватія стала членом зони євро з початку наступного року", - йдеться у заяві.

Цей крок завершив процес у Раді ЄС, який дозволить Хорватії стати членом єврозони з наступного року.

Один із трьох правових актів встановлює обмінний курс між євро та хорватською куною на рівні 7,53450 кун за 1 євро.

Європарламент підтримав позитивний висновок щодо готовності Хорватії увійти в єврозону 5 липня.

 У середині червня група міністрів фінансів єврозони рекомендувала прийняти Хорватію як 20-го члена єврозони.

Після цього на червневому саміті "зелене світло" для запровадження євро у Хорватії дали лідери ЄС. 

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Хорватія єврозона

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