Хорватия перейдет на евро со следующего года: окончательное решение ЕС

Совет министров экономики и финансов стран ЕС во вторник окончательно утвердил решение о присоединении Хорватии к еврозоне с 1 января 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

"Сегодня совет принял три последних подзаконных акта, которые необходимы для того, чтобы Хорватия стала членом зоны евро с начала следующего года", - говорится в заявлении.

Этот шаг завершил процесс в Совете ЕС, который позволит Хорватии стать членом еврозоны в следующем году.

Один из трех правовых актов устанавливает обменный курс между евро и хорватской куной на уровне 7,53450 кун за 1 евро.

Европарламент поддержал положительное заключение о готовности Хорватии войти в еврозону 5 июля.

В середине июня группа министров финансов еврозоны рекомендовала принять Хорватию в качестве 20-го члена еврозоны.

После этого на июньском саммите "зеленый свет" для введения евро в Хорватии дали лидеры ЕС.