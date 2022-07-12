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Хорватия перейдет на евро со следующего года: окончательное решение ЕС

Вторник, 12 июля 2022, 15:39

Совет министров экономики и финансов стран ЕС во вторник окончательно утвердил решение о присоединении Хорватии к еврозоне с 1 января 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

"Сегодня совет принял три последних подзаконных акта, которые необходимы для того, чтобы Хорватия стала членом зоны евро с начала следующего года", - говорится в заявлении.

Этот шаг завершил процесс в Совете ЕС, который позволит Хорватии стать членом еврозоны в следующем году.

Один из трех правовых актов устанавливает обменный курс между евро и хорватской куной на уровне 7,53450 кун за 1 евро.

Европарламент поддержал положительное заключение о готовности Хорватии войти в еврозону 5 июля.

В середине июня группа министров финансов еврозоны рекомендовала принять Хорватию в качестве 20-го члена еврозоны.

После этого на июньском саммите "зеленый свет" для введения евро в Хорватии дали лидеры ЕС.

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Хорватия еврозона

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