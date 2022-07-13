Єврокомісія частково поступилася Росії в питанні транзиту до Калінінграда

Європейська комісія в четвер опублікувала додаткові вказівки для держав-членів ЄС щодо транзиту товарів з Росії, де дозволила рух деяких підсанкційних товарів до Калінінградської області залізничним транспортом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ці вказівки підтверджують, що транзит санкційних товарів автомобільним транспортом російськими операторами заборонений згідно із заходами ЄС. Для залізничного транспорту не існує такої подібної заборони без шкоди для зобов’язань держав-членів здійснювати ефективний контроль", – йдеться в роз’ясненні.

У Єврокомісії пояснюють, що держави-члени ЄС можуть контролювати обсяг транзиту, орієнтуючись на середній показник за останні три роки, а також обмежувати "незвичайні потоки товарів чи схеми торгівлі".

"Транзит санкційних товарів і технологій військового та подвійного призначення повністю заборонений у будь-якому випадку – незалежно від виду транспорту", – додають там.

Крім того, держави-члени повинні стежити, щоб санкційні товари, які рухаються транзитом, не потрапляли на територію ЄС. Єврокомісія підкреслює, що вони будуть нести відповідальність у разі обходу санкцій.

"У цьому світлі Комісія підкреслює важливість моніторингу двосторонніх торговельних потоків між Росією та Калінінградською областю, щоб гарантувати, що підсанкційні товари не можуть потрапити на митну територію ЄС", – підсумовують там.

Раніше стало відомо, що Литва має підготувати законодавство для виконання вказівок Єврокомісії щодо транзиту товарів до Калінінградської області Росії.

Нагадаємо, після того, як 10 липня набула чинності заборона на транзит нових видів російських товарів до Калінінграда, Литва за першу добу не пропустила 34 вантажівки.

З неділі, після закінчення перехідного періоду п'ятого пакету санкцій ЄС проти Росії, через Литву забороняється перевозити цемент, спирт, дерево, скло, алюміній, вироби з паперу, гіпс та інші товари російського походження. Раніше Литва обмежила транзит сталі та чорних металів до Калінінградської області на підставі санкцій ЄС.

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