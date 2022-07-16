Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Експрем’єр Британії: епоха домінування Заходу добігає кінця

Субота, 16 липня 2022, 15:51

Експрем’єр Британії Тоні Блер попередив, що ера політичного та економічного домінування Заходу добігає кінця, вказуючи на дії Росії в Україні та зростання Китаю як "другої наддержави" світу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Виступаючи зі щорічною лекцією у фонді Дітчлі, колишній прем’єр-міністр сказав, що західним державам необхідно збільшити свої витрати на оборону, щоб зберегти свою військову перевагу, одночасно розширюючи свою "м’яку силу", будуючи зв’язки з країнами, що розвиваються.

Він сказав, що "брутальне та невиправдане" вторгнення Путіна в Україну показало, що вони більше не можуть автоматично очікувати від великих світових держав дотримання прийнятих міжнародних норм.

"У результаті дій Путіна ми не можемо покладатися на те, що китайське керівництво поводитиметься так, як ми вважаємо раціональним", — сказав він.

"Не зрозумійте мене неправильно. Я не кажу, що в найближчій перспективі Китай спробує захопити Тайвань силою. Але ми не можемо базувати нашу політику на впевненості, що це не так. І навіть якщо залишити осторонь Тайвань, реальність полягає в тому, що Китай під керівництвом Сі конкурує за вплив і робить це агресивно" - заявив Блер.

Він сказав, що найбільша геополітична зміна цього століття відбудеться в Китаї, а не в Росії і закликав до стратегії протидії збільшенню могутності країни.

"Ми наближаємося до кінця політичного та економічного домінування Заходу", - сказав він.

"Світ буде щонайменше біполярним і, можливо, багатополярним. Вперше в сучасній історії Схід може бути на рівних із Заходом" - заявив експрем’єр Британії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Китай Росія

Статті

Друзів багато, ворог один: як новий уряд Естонії буде підтримувати Україну та протистояти РФ

Як відзначила Кая Каллас напередодні голосування у Рійгікогу, дії уряду будуть виходити з того, що "Естонія має у світі багато друзів, і лише одного ворога – Росію".
15 липня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Проблеми Супермаріо: чому проукраїнський прем'єр Італії опинився за крок до відставки

Драгі став головним адвокатом України в Італії та зіграв ключову роль у наданні нам статусу кандидата у ЄС. Зараз він на межі відставки...
15 липня 2022 — Ярина Груша-Поссамай, для Європейської правди

Як війна підштовхнула український та польський бізнес посилити співпрацю

Польська сторона зацікавлена об’єднувати зусилля з українськими колегами для спільної експансії на ринки Африки та Азії.
15 липня 2022 — Марцін Новацкі, Назар Бобицький, ZPP