Експрем’єр Британії: епоха домінування Заходу добігає кінця

Експрем’єр Британії Тоні Блер попередив, що ера політичного та економічного домінування Заходу добігає кінця, вказуючи на дії Росії в Україні та зростання Китаю як "другої наддержави" світу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Виступаючи зі щорічною лекцією у фонді Дітчлі, колишній прем’єр-міністр сказав, що західним державам необхідно збільшити свої витрати на оборону, щоб зберегти свою військову перевагу, одночасно розширюючи свою "м’яку силу", будуючи зв’язки з країнами, що розвиваються.

Він сказав, що "брутальне та невиправдане" вторгнення Путіна в Україну показало, що вони більше не можуть автоматично очікувати від великих світових держав дотримання прийнятих міжнародних норм.

"У результаті дій Путіна ми не можемо покладатися на те, що китайське керівництво поводитиметься так, як ми вважаємо раціональним", — сказав він.

"Не зрозумійте мене неправильно. Я не кажу, що в найближчій перспективі Китай спробує захопити Тайвань силою. Але ми не можемо базувати нашу політику на впевненості, що це не так. І навіть якщо залишити осторонь Тайвань, реальність полягає в тому, що Китай під керівництвом Сі конкурує за вплив і робить це агресивно" - заявив Блер.

Він сказав, що найбільша геополітична зміна цього століття відбудеться в Китаї, а не в Росії і закликав до стратегії протидії збільшенню могутності країни.

"Ми наближаємося до кінця політичного та економічного домінування Заходу", - сказав він.

"Світ буде щонайменше біполярним і, можливо, багатополярним. Вперше в сучасній історії Схід може бути на рівних із Заходом" - заявив експрем’єр Британії.