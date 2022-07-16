Экс-премьер Британии: эпоха доминирования Запада подходит к концу

Экс-премьер Британии Тони Блэр предупредил, что эра политического и экономического доминирования Запада подходит к концу, указывая на действия России в Украине и рост Китая как "второй сверхдержавы" мира.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Выступая с ежегодной лекцией в фонде Дитчли, бывший премьер-министр сказал, что западным государствам необходимо увеличить свои расходы на оборону, чтобы сохранить свое военное преимущество, одновременно расширяя свою "мягкую силу", строя связи со странами, что развиваются.

Он сказал, что "грубое и неоправданное" вторжение Путина в Украину показало, что они больше не могут автоматически ожидать от крупных мировых государств соблюдения принятых международных норм.

"В результате действий Путина мы не можем полагаться на то, что китайское руководство будет вести себя так, как мы считаем рациональным", - сказал он.

"Не поймите меня неправильно. Я не говорю, что в ближайшей перспективе Китай попытается захватить Тайвань силой. Но мы не можем основывать нашу политику на уверенности, что это не так. И даже если оставить в стороне от Тайваня, реальность состоит в том, что Китай под руководством Си конкурирует за влияние и делает это агрессивно" - заявил Блэр.

Он сказал, что крупнейшее геополитическое изменение этого столетия произойдет в Китае, а не в России и призвал к стратегии противодействия увеличению могущества страны.

"Мы близимся к концу политического и экономического доминирования Запада", - сказал он.

"Мир будет, по меньшей мере, биполярным и, возможно, многополярным. Впервые в современной истории Восток может быть на равных с Западом", - заявил экс-премьер Британии.