Турбіна для "Північного потоку" застрягла в дорозі, бо Росія не дозволила її повернення – ЗМІ

Турбіна для російського газогону "Північний потік-1", яку Канада повернула під тиском Німеччини попри санкції, через відсутність погодження з боку Росії застрягла на півшляху на німецькій території.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За даними двох поінформованих співрозмовників агенції, турбіна 17 липня була перевезена логістичною фірмою Challenge Logistics до німецького Кельна. Це побічно підтвердив і федеральний віцеканцлер Роберт Габек.

Але поки Москва не надала необхідні для імпорту турбіни в Росію документи – зокрема подробиці того, коли саме її потрібно ввезти й через який митний пункт. Тому турбіна поки лишається на німецькій території.

"За нормальних умов підтримання стану турбін для нас є рутинною операцією. Природньо, ми хочемо транспортувати турбіну до її місця якнайшвидше. Але час, який на це потребується, не перебуває в нашому виключному контролі", – повідомила компанія-власник турбіни Siemens.

У Росії не коментували інформацію про затримку з доправленням турбіни, але раніше переклали всю відповідальність за це на санкції Заходу та наголошували, що повернення турбіни є важливою умовою для відновлення нормального постачання газу в Європу.

Останнім часом було побоювання, що Росія може використати оголошені ремонтні роботи, щоб назавжди зупинити подачу газу до Німеччини. У Москві наголошували, що повне припинення постачання газу "Північним потоком-1" пов'язане із терміново необхідними роботами на інфраструктурі газопроводу, але насамперед із виходом з ладу турбіни Siemens, привезеної до Канади для ремонту.

Уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини - щоб піти назустріч Німеччині і зменшити ризики, що РФ не відновить постачання по ПП1 після планових технічних робіт.

Після технічного обслуговування "Північного потоку-1" вранці в четвер знову почалися постачання газу німецько-російським газопроводом.

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