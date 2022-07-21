Турбина для "Северного потока" застряла в дороге, потому что Россия не разрешила ее возвращение - СМИ

Турбина для российского газопровода "Северный поток-1", которую Канада вернула под давлением Германии, несмотря на санкции, из-за отсутствия согласования со стороны России застряла на полпути на немецкой территории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По данным двух информированных собеседников агентства, турбина 17 июля была перевезена логистической фирмой Challenge Logistics в немецкий Кельн. Это косвенно подтвердил и федеральный вице-канцлер Роберт Хабек.

Но пока Москва не предоставила необходимые для импорта турбины в Россию документы – в частности, подробности того, когда именно ее нужно ввезти и через какой таможенный пункт. Потому турбина пока остается на немецкой территории.

"При нормальных условиях поддержания состояния турбин для нас является рутинной операцией. Естественно, мы хотим транспортировать турбину до ее места как можно быстрее. Но время, которое на это требуется, не находится в нашем исключительном контроле", - сообщила компания-владелец турбины Siemens.

В России не комментировали информацию о задержке с доставкой турбины, но ранее перевели всю ответственность за это на санкции Запада и отмечали, что возвращение турбины является важным условием для возобновления нормальной поставки газа в Европу.

В последнее время были опасения, что Россия может использовать объявленные ремонтные работы, чтобы навсегда остановить подачу газа в Германию. В Москве подчеркивали, что полное прекращение поставок газа по "Северному потоку-1" связано со срочно необходимыми работами на инфраструктуре газопровода, но прежде всего с выходом из строя турбины Siemens, привезенной в Канаду для ремонта.

Ранее правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для "Северного потока", которая прошла техническое обслуживание в Канаде, в Германию - чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки по ПП1 после плановых технических работ.

После технического обслуживания "Северного потока-1" утром в четверг снова начались поставки газа по немецко-российскому газопроводу.

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