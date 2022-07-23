Трасс обіцяє відмовитися від усіх законів ЄС до 2023 року, якщо стане прем'єром Британії

Ліз Трасс пообіцяла скасувати до 2023 року всі закони Європейського Союзу, які все ще застосовуються у Великій Британії, якщо вона стане лідером Консервативної партії та наступним прем'єр-міністром.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Правила ЄС заважають нашому бізнесу, і це має змінитися. На Даунінг-стріт я скористаюся шансом відійти від застарілих законів і рамок ЄС і отримати вигоду з можливостей, які ми маємо попереду", — заявила Трасс.

Уряд уже заявив про свій намір замінити чи скасувати наявні закони ЄС, але не встановив термінів.

Крайній термін, встановлений Трасс на 2023 рік, раніше за аналогічну обіцянку її суперника на виборах Ріші Сунака, який проводив кампанію за Brexit у 2016 році, але піддався критиці з боку деяких кіл Консервативної партії за те, що підняв податки до найвищого рівня за останні десятиліття.

Сунак сказав, що закони ЄС буде скасовано або змінено до наступних виборів, які очікуються у 2024 році.

Раніше Трасс заявила, що не підтримує пряму участь британських військ у війні в Україні.

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