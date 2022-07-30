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РФ хочет выменять американцев на осужденного в Германии за убийство чеченского командира – СМИ

Суббота, 30 июля 2022, 08:23

Россия попросила США добавить в соглашение по обмену баскетболистки Бриттни Гринер и юриста Пола Уилана на отбывающего срок в США за торговлю оружием Виктора Бута еще одного россиянина - Вадима Красикова, которого в Германии признали виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает CNN.

По словам источников, в начале этого месяца россияне передали США запрос через неофициальный канал ФСБ о том, что они хотят уволить Вадима Красикова в дополнение к Виктору Буту. В декабре Красикова признали виновным в убийстве бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили в берлинском Кляйнере Тиргартен в 2019 году и приговорили к пожизненному заключению.

Запрос считался проблематичным по нескольким причинам, сообщили источники CNN, в их числе то, что Красиков остается под стражей в Германии. Таким образом, а также из-за того, что запрос был передан не официально, а скорее через неофициальный канал ФСБ, правительство США не рассматривало его часть обменного предложения.

Но, подчеркивая, насколько администрация Байдена настроена вернуть Гринер и Уилана в США, официальные лица США тихо спросили немцев о том, могут ли они выдать Красикова для обмена, сообщил CNN высокопоставленный источник в немецком правительстве. Официальный представитель США охарактеризовал это обращение как проверку статуса Красикова.

Разговоры никогда не выходили на уровень германского правительства, и включение Красикова в потенциальный обмен серьезно не рассматривалось, сообщил немецкий источник. Но дискуссии, о которых ранее не сообщалось, показывают, что российские официальные лица, по крайней мере, в определенной степени согласились с предложением США.

По просьбе о комментарии представитель Госдепартамента сказал CNN: "Чтобы сохранить лучшие возможности для успешного результата, мы не собираемся публично комментировать какие-либо предположения".

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил в среду, что США несколько недель назад подали на стол "существенное предложение" о содействии увольнению Гринер и Уилана. Он добавил, что "наши правительства неоднократно и непосредственно общались по этому предложению".

В пятницу Блинкен разговаривал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым о предложенном обмене. У них был "откровенный и непосредственный разговор", – сказал Блинкен.

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США Россия

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