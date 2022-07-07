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Президенти Литви і Польщі їдуть на Сувальський перешийок, місце потенційного удару РФ

Четвер, 7 липня 2022, 09:24

Президент Анджей Дуда та президент Литви Гітанас Науседа у четвер зустрінуться на Сувальському перешийку, поблизу Калінінградської області РФ та Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Польське радіо".

Дуда, а також глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак відвідають мобільний командний пункт багатонаціональної дивізії "Північний Схід" на Сувальському перешийку, де вони зустрінуться з президентом Литви Гітанасом Науседою та міністром національної оборони Литви Арвідасом Анушаускасом.

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Окрім візиту на мобільний командний пункт, президенти Дуда та Науседа відвідають логістичний батальйон Великого князя Литовського Вітаутаса у Литві.

Командування багатонаціональної дивізії "Північний Схід" знаходиться в містечку Ельблонг. Його завданням є координація діяльності чотирьох багатонаціональних батальйонних бойових груп НАТО, розгорнутих у рамках посиленої передової присутності у Польщі, Литві, Латвії та Естонії. 

Минулого тижня на саміті в Мадриді було прийнято рішення про посилення передової присутності НАТО на північно-східному та південно-східному флангах НАТО. Батальйони  у разі потреби мають бути готові розгорнутися до рівня бригад.

Сувальський перешийок багато експертів називають стратегічним для всього НАТО. Цей перешийок - це територія навколо міст Сувалки, Августов та Сейни, що з’єднує Польщу з Литвою та іншими балтійськими країнами і водночас відокремлює Калінінградську область Росії від Білорусі. 

Оглядачі вважають, що Сувальський перешийок є потенційною ціллю для атаки РФ у разі ймовірного нападу.

Як повідомлялося, до Польщі цього тижня прибуде танковий підрозділ з Британії у рамках заходів підсилення східного флангу НАТО.

30 червня Польща завершила будівництво понад 180 км паркану на кордоні з Білоруссю.

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Польща Литва

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