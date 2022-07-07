Президенты Литвы и Польши едут на Сувалкский перешеек, место потенциального удара РФ

Президент Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа в четверг встретятся на Сувалкском перешейке, между Калининградской областью РФ и Беларусью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Польское радио".

Дуда, а также глава Минобороны Польши Мариуш Блащак посетят мобильный командный пункт многонациональной дивизии "Северный Восток" на Сувалкском перешейке, где встретятся с президентом Литвы Гитанасом Науседой и министром национальной обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом.

Помимо визита на мобильный командный пункт президенты Дуда и Науседа посетят логистический батальон Великого князя Литовского Витаутаса в Литве.

Командование многонациональной дивизии "Северо-Восток" находится в городе Эльблонг. Его задача – координация деятельности четырех многонациональных батальонных боевых групп НАТО, развернутых в рамках усиленного передового присутствия в Польше, Литве, Латвии и Эстонии.

На прошлой неделе на саммите в Мадриде было принято решение об усилении передового присутствия НАТО на северо-восточном и юго-восточном флангах НАТО. Батальоны в случае необходимости должны быть готовы развернуться до уровня бригад.

Сувалкский перешеек, или Сувалкский коридор, многие эксперты называют стратегическим для всего НАТО. Этот перешеек –территория вокруг городов Сувалки, Августов и Сейны, соединяющая Польшу с Литвой и другими балтийскими странами и одновременно отделяющая Калининградскую область России от Беларуси.

Обозреватели считают, что Сувалкский перешеек является потенциальной целью атаки РФ в случае вероятного нападения.

Как сообщалось, в Польшу на этой неделе прибудет танковое подразделение из Британии в рамках мер усиления восточного фланга НАТО.

30 июня Польша завершила строительство более 180 км забора на границе с Беларусью.